Travailleurs précaires: deux tiers de femmes

Cette année, la précarité des travailleurs mise en lumière par la crise sanitaire et les distributions alimentaires réunissant des milliers de personnes pourraient changer la donne. «Avec moins de 23 fr. de l’heure, on ne peut pas vivre de son travail. À Genève, 30’000 travailleurs précaires gagnent moins et dépendent d’aides publiques, déplore Davide De Filippo, secrétaire général du syndicat SIT. Je rappelle que 17% des bénéficiaires de l’Hospice général ont un emploi.» L’initiative serait également «un pas extrêmement concret vers l’égalité salariale, poursuit le syndicaliste. Deux tiers des 30’000 travailleurs précaires sont des femmes, dans le commerce de détail, la blanchisserie, les ménages et l’esthétique, notamment.»