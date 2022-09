Nidwald : Vingt-trois réfugiés découverts entassés dans une camionnette

Lundi vers 6h30 du matin, la police cantonale de Nidwald a contrôlé des véhicules sur l’autoroute A2 à Buochs. Lors de l’inspection d’une camionnette, portant plaques italiennes, les agents ont découvert 23 réfugiés qui étaient transportés debout, sans sécurité et dans un espace très restreint. Selon le rapport de police, ces personnes sont restées plusieurs heures, sans faire d’arrêt, bloquées dans le véhicule sans fenêtre. Les réfugiés sont âgés de 20 à 50 ans et viennent d’Afghanistan, d’Inde, de Syrie et du Bangladesh. Toutes ces personnes sont indemnes.