Un vent de folie pour un match dément. À Anfield Road, dans son temple, Liverpool voulait oublier la Premier League (8e place) et sauver sa saison grâce à ce prestigieux huitième de finale de Champions League: après quatorze minutes et deux buts déjà inscrits, tous les supporters anglais hurlaient leur bonheur et se moquaient même de Thibaut Courtois. Le gardien de leurs cauchemars, neuf mois plus tôt en finale, venait justement de leur offrir le 2-0 sur une monumentale bourde. Mais le Real s’est réveillé pour s’imposer 5-2.