États-Unis

Vinny Guadagnino révèle sa lutte contre les kilos

La star de l'émission de téléréalité «Jersey Shore» s'est confiée sur le poids en trop qu'il avait et la manière dont il l'a perdu.

La star de «Jersey Shore» a posté deux photos de lui pour montrer sa perte de poids, et la différence entre les clichés est impressionnante. Il n'a cependant pas précisé combien de temps séparait les images. Pour arriver à ce résultat, Vinny a complètement supprimé le sucre rapide de son alimentation, qu'il supportait mal et le faisait gonfler et se sentir léthargique. «J'ai besoin de gras dans mon régime pour créer de délicieux repas tout en mangeant sainement», a-t-il précisé.

Aujourd'hui, Vinny Guadagnino se sent en meilleure santé et a l'esprit plus clair. Plus important encore pour lui, il n'a pas l'impression de se priver.