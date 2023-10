Des médailles d’or pour le vignoble du lac de Bienne

Deux vignerons bernois sont finalistes au Grand Prix du vin suisse 2023. Zoom sur une petite appellation méconnue qui régate avec les plus grandes du pays. Quatrième et dernier volet de notre série consacrée à la viticulture.

Une odeur de raisin pressé flotte dans la rue principale de Douanne (Twann en allemand). Lundi matin 2 octobre, des caisses remplies de marc sont posées sur les pavés du village bernois. On vinifie la récolte de 2023. Les cuves se remplissent. Chez Nick Bösiger, du domaine Frauenkopf qu’il a racheté en 2017, les dernières grappes ont été coupées le mercredi précédent. Il cultive blanc et rouge à parts égales sur huit hectares répartis sur trois communes de l’appellation Lac de Bienne (Bielersee en allemand).

Nick Bösiger, 34 ans, vigneron du domaine Frauenkopf, à Douanne (BE). Sandra Gadient

Comme chez ses confrères, pinot noir et chasselas couvrent la majeure partie des parcelles. Toutefois, aujourd’hui, c’est son pinot gris 2022 qui attire l’attention. En septembre, il a reçu une médaille d’or aux sélections du Grand Prix du vin suisse. Cette distinction propulse le flacon parmi les six finalistes de sa catégorie dans le concours le plus important du pays. Le palmarès sera annoncé le 6 octobre au soir, dans la capitale fédérale.

Nous sommes des Romands qui parlent le suisse allemand Nick Bösiger, vigneron

Le pinot gris 2022 du domaine Frauenkopf. Dirk Weiss/Unsplash (photomontage)

«Cette cuvée est faite à partir de différentes parcelles dont les vignes sont vieilles ou jeunes et qui apportent leurs caractéristiques. C’est un vin artisanal où le millésime s’exprime. Il est le fruit d’un travail essentiellement accompli dans les vignes», résume Nick Bösiger. «En fait, le domaine Frauenkopf est assez connu pour son pinot gris parce que mes prédécesseurs ont été les premiers à en planter dans la région. Il représente 15% de ma production, soit 6000 bouteilles, ce qui est beaucoup par ici», admet-il dans un excellent français d’homme rompu au bilinguisme. «Nous sommes des Romands qui parlent le suisse allemand. Ça veut dire que nous travaillons avec le cœur, pas uniquement avec les chiffres. Nous produisons peu et nous vendons bien.»

Lundi 2 octobre 2023 à la mi-journée, les vendanges sont finies à Douanne. Emmanuel Coissy

En quelques mots, le vigneron définit le profil d’une appellation méconnue (223 hectares, 50 exploitations familiales). L’évolution de sa qualité se traduit, ces dernières années, par une reconnaissance au Grand Prix du vin suisse. Elle atteint, en 2023, un niveau jamais observé. «D’après moi, l’essentiel consiste à faire mieux chaque jour. Nous pouvons être fiers des nominations au concours et des médailles attribuées à plusieurs domaines voisins. D’autant plus si l’on compare notre petit territoire aux grands producteurs que sont le Valais, Vaud et Genève», assure le Bernois âgé de 34 ans. Pour lui, c’est une belle revanche sur la vie: en 2021, année catastrophique, il était à deux doigts de tout arrêter à cause de la très faible récolte et de la pandémie.

Le pinot noir (ci-dessus) est le cépage le plus cultivé de la région (37%), devant le chasselas (32%). Tourisme Bienne Seeland/Stefan Weber

Oser l’originalité

L’autre bouteille du cru médaillée d’or, sélectionnée aux «Oscars» du vin suisse, dans la catégorie Assemblages blancs, est le Bijou des blancs, du domaine Bielerhaus, à Gléresse (Ligerz en allemand). Cette cuvée originale est réalisée par Beat Burkhardt, âgé de 42 ans. «2016 a été le premier millésime. J’ai commencé à en produire en petite quantité parce que c’était mon premier assemblage. J’avais envie de faire un vin aromatique qui ne soit pas trop riche. Comme le résultat m’a plu, j’ai planté davantage pour arriver désormais à 4000 bouteilles par an. Jusqu’à présent, il contenait 50% de sauvignon blanc pour la vivacité, 25% de pinot blanc pour la rondeur et 25% de gewurztraminer pour la note de rose. 2022 est la première année où j’ai augmenté la proportion de gewurztraminer», détaille le vigneron qui, lui aussi, s’exprime très bien en français. On imagine parfaitement son vin avec des crustacés ou du poisson.

La récolte du chasselas 2023 du domaine Bielerhaus, à Gléresse. Bielerhaus

Ne lui parlez pas de douceur! «Tous mes vins sont secs. Je recherche la fraîcheur», insiste le Bernois qui, en 2003, a succédé à son père et représente la huitième génération de vignerons. Ses deux chasselas sont vifs. Le plus complexe recèle une grande capacité de vieillissement, selon l’année. «On a récemment dégusté un 2005 avec bonheur.» La tension qui caractérise le style de Beat Burkhardt s’illustre dans son pinot gris (sans macération pelliculaire, élevage en cuve) très droit, sur la fraîcheur, jolie note de poire. Ce pinot gris s’exprime dans un registre éloigné de celui de Nick Bösiger, preuve qu’un cépage issu du même terroir peut se révéler différemment selon la personnalité du viticulteur.

Bijou des blancs 2022 (assemblage sauvignon blanc, pinot blanc, gewurztraminer) du domaine Bielerhaus. Bielerhaus/Unsplash (photomontage)

Les bords du lac de Bienne bénéficient d’un microclimat. À Douanne, à côté des vignes, s’épanouissent un bananier, des kiwis sur un arbre, un olivier, un figuier et de la lavande. «Il a fait très chaud à la fin de l’été, y compris la nuit, constate Beat Burkhardt. Ça devient délicat pour le pinot noir. Face au changement climatique, il faudra s’adapter.» Sans doute inspiré par la chaleur du Sud, le quadragénaire nous invite sur les rives du «lago di Bienna» avec sa cuvée Pinorone, un pinot noir dont il a pressé les grains séchés, procédé propre à l’amarone. Ce rouge hors des sentiers battus ferait merveille avec un gibier à plume. De son côté, Nick Bösiger s’adonne aussi à des expériences avec son malbec Grandes vignes, unique millésime 2018 (300 bouteilles), élevage en amphore et en fût de chêne. À tenter avec un gibier à poil.

Les accords mets et vins

«Il y a quelques années, les gens se moquaient des vins du lac de Bienne, jugés trop acides. Les choses ont bien changé. Notre clientèle les apprécie», assure Cynthia Lauper, sommelière du restaurant Aux trois amis, sur les hauts de Gléresse. À la carte de l’établissement (une étoile Michelin), on trouve plus de 50 références régionales sur 300 proposées avec le menu gastronomique de cet automne. Avec l’amuse-bouche, un parfait de foie gras garni d’une gelée de pruneaux, elle conseille un mousseux blanc de noirs sec (100% pinot noir) pour «sa profondeur, le sucre presque absent et ses tanins». Pour accompagner la quenelle de brochet du lac de Bienne et sa tranche de boudin noir maison sauce choucroute, elle suggère, «pour sa longueur en bouche», la cuvée Clos des comtes de Krebs & Steiner (100% chardonnay) élevée en barrique.

La terrasse panoramique du restaurant étoilé Aux trois amis, à Schernelz (commune de Gléresse). Suisse Tourisme/André Meier