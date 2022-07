Polémique : Viol collectif: Trudeau critique la Fédération de hockey

L’institution sportive est dans la tourmente depuis des révélations dans la presse ces dernières semaines sur une affaire de viol collectif présumé commis par huit joueurs de l’équipe nationale junior après un gala de la fondation de Hockey Canada en Ontario en 2018. «Il doit y avoir des comptes à rendre pour ce genre de comportement que nous avons vu de la part de cette organisation et pour son aveuglement volontaire» concernant les violences sexuelles, a déclaré Justin Trudeau.

«Hockey Canada devra en faire beaucoup plus en tant qu’organisation pour regagner la confiance des Canadiens», a-t-il dit, lors d’un point presse à Halifax en Nouvelle-Écosse.

«Leur comportement au cours des dernières années et en effet, au cours des derniers mois, n’a pas été digne d’une organisation qui incarne autant d’espoirs et de rêves pour les jeunes Canadiens», a fustigé le chef du gouvernement canadien.

Mécanisme de plainte

Cette semaine, la fédération s’est engagée à ne plus utiliser un fonds spécial pour régler les affaires de violences sexuelles, quelques jours après avoir annoncé qu’elle allait rouvrir son enquête interne concernant cette affaire. Une série de mesures a été annoncée, comme la mise en place d’un mécanisme de plainte indépendant et confidentiel ou la participation à une formation obligatoire à propos des violences sexuelles et du consentement.