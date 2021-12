Cologny (GE) : Viol, coups et vols: jeunes arrêtés après un brigandage

Quatre hommes, dont trois mineurs au moment des faits, auraient fait subir un calvaire à une quinquagénaire, agressée chez elle à l’automne 2020.

Les membres du gang se seraient fait passer pour des livreurs pour pénétrer dans l’appartement de la victime. Ils l’auraient immédiatement rouée de coups et étranglée pour la forcer à ouvrir son coffre-fort, révèle la «Tribune de Genève». Visiblement bien renseignés, les malfaiteurs auraient mis la main sur 500’000 francs et une montre sertie de diamants d’une valeur de 300’000 francs. Ils auraient aussi violé la quinquagénaire, avant de fuir à bord d’une voiture dérobée en région parisienne et retrouvée incendiée. Les malfrats contestent toute agression sexuelle. Ils auraient agi pour le compte d’un commanditaire. Le butin n’a pas été retrouvé.