Viol et corruption de mineurs: L’enquête visant le youtubeur Norman classée sans suite 

«Les consentements n’ont pas été trompés»

«Les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté», a précisé le parquet. «Il apparaît ainsi que les consentements n’ont pas été trompés, et que la pression de ne pouvoir revoir le mis en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte.» Selon le parquet la corruption de mineur a été écartée parce que «l’âge des jeunes filles n’a jamais été précisé en début de prise de contact et qu’elles n’avaient pas d’apparence physique ni de discours laissant supposer de la part du mis en cause une particulière attirance pour les enfants ni les corps enfantins».