Une Française violée et son ami suisse tabassé à Malte

Cinq touristes belges ont fait vivre un enfer à une jeune femme et à l’un de ses amis à Malte. Lundi dernier, S.*, une Française âgée de 17 ans et un Suisse de 16 ans, se sont rendus dans un commissariat de l’île pour raconter le cauchemar qu’ils avaient vécu la veille.

En colère, S. quitte immédiatement les lieux et bloque K. sur les réseaux sociaux. Mais elle les recroise lui et sa nouvelle partenaire en discothèque dans la nuit de samedi à dimanche. Selon son récit, S. a fait mine de ne pas prêter attention au couple et a continué sa soirée avec un ami suisse de 16 ans. Vers 4h du matin, alors que le duo souhaitait prendre un taxi pour rentrer, K. et ses quatre amis les ont suivis. Et à partir de là, c’est le trou noir.