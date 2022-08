Valais : Viola Amherd a débarqué chez les scouts

Le plus grand camp fédéral scout jamais organisé a reçu la visite de la conseillère fédérale Viola Amherd, samedi. La ministre en charge de la défense et des sports s’est dite impressionnée par les infrastructures mises en place par les 30’000 scouts présents et qui vont encore passer une semaine à Ulrichen (VS). Nous y avons d’ailleurs fait un saut.