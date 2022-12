Suisse : Viola Amherd absente du plus grand exercice militaire depuis 1989

Plus de 5000 soldats et plus de 300 chars ont participé durant une semaine dans cinq cantons alémaniques à l’exercice militaire «Pilum 22», qui s’est terminé mardi. Aucune manœuvre au sol de cette ampleur n’avait été organisée en Suisse depuis 1989. Bien que l’opération ait été planifiée depuis deux ans, la ministre de la Défense Viola Amherd ne s’est pas rendue sur le terrain pour rencontrer les militaires mobilisés, écrit ce samedi «Schweiz am Wochenende».