Guerre en Ukraine : Viola Amherd hausse le ton et écrit au CIO

Le Comité international olympique n’a pas jugé nécessaire d’exclure les fonctionnaires russes des fédérations sportives internationales. Ce n’est pas du goût de la Valaisanne.



Viola Amherd n’apprécie pas que le CIO n’applique pas la demande de la Suisse. 20min/Simon Glauser

On le sait: le Comité international olympique (CIO) a décidé le 28 février dernier d’exclure jusqu’à nouvel ordre les athlètes et les équipes russes et biélorusses de toutes les compétitions internationales suite à l’invasion russe en Ukraine. En revanche, le CIO a refusé jusqu’ici de suivre l’appel de plus de 30 ministres des Sports du monde entier, dont la Suisse, demandant l’exclusion également des fonctionnaires russes et biélorusses des fédérations sportives internationales, des fonctionnaires qui ont bien souvent des liens étroits avec Moscou. Ce n’est pas du tout du goût de la conseillère fédérale Viola Amherd et elle vient de le faire savoir au CIO.

Selon le «Tages-Anzeiger» samedi, la ministre des Sports a en effet envoyé une lettre à Thomas Bach, président du CIO, pour lui faire part de son mécontentement. Une lettre qu’a pu lire le journal. Dans cette missive, la Valaisanne y explique qu’il «est essentiel que les fonctionnaires russes et biélorusses ne soient plus acceptés ni au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives internationales, ni au CIO». Et de préciser que «au vu de la situation en Ukraine, il ne suffit plus d'exclure les athlètes russes et bélarusses des compétitions à l'étranger. Il faut à présent faire un pas de plus».

Viola Amherd attend désormais du monde du sport «un signal en ce sens». Elle demande à Thomas Bach de s’engager auprès du CIO et des fédérations sportives internationales pour que la demande de la Suisse et des autres pays signataires soit mise en œuvre.

A noter que Swiss Olympic, le Comité olympique suisse, soutient la position de la Confédération: «Il s'agit pour nous de traiter les sportifs et les fonctionnaires sur un pied d'égalité», selon son porte-parole Alexander Wäfler. De nombreux fonctionnaires sont plus étroitement liés aux régimes de Moscou et de Minsk que les sportifs, selon Swiss Olympic.

Le CIO n'a pas encore réagi.

Le siège de nombreuses fédérations Pour rappel, la Suisse occupe une position particulière dans le monde du sport. Elle abrite en effet le siège du CIO à Lausanne, mais elle est aussi le siège de 53 autres fédérations sportives, dont un grand nombre dans le canton de Vaud. Selon le «Tagi», 30 d’entre elles comptaient des Russes parmi leurs dirigeants avant la guerre en Ukraine.