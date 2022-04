Berne : Viola Amherd irriterait les officiers de l’armée

Des hauts gradés de l’armée suisse trouvent que la conseillère fédérale en charge de la défense est peu accessible, «protégée» par une «garde rapprochée» contrôlant tout, critiquent-ils.

La conseillère fédérale Viola Amherd, en charge du département fédéral de la défense. Adrian Moser/Tamedia AG

L’«Aargauer Zeitung» propose vendredi une grande enquête sur les relations entre la ministre de la Défense et les officiers supérieurs de l’armée. Le quotidien alémanique constate que la Haut-Valaisanne dirige son département de manière plus stricte et plus cloisonnée que ses prédécesseurs. Sa conseillère politique, Brigitte Hauser-Süess est incontournable si quelqu’un veut avoir accès à la cheffe. Il en est de même pour une poignée de personnes qui forment son cercle rapproché.

Le journal relaie des rumeurs selon lesquelles il y aurait des conflits entre cette «garde rapprochée» et les officiers supérieurs d’état-major. Renato Kalbermatten, chef de la communication au département de la défense, indique entendre pour la première fois parler d’un «prétendu conflit» avec les officiers de l’armée. «La collaboration entre le département et les officiers supérieurs fonctionne très bien», lance-t-il. Il en veut pour preuve l’avancement des projets de renouvellement de la défense aérienne, de la modernisation des troupes au sol et la mise en œuvre de la cyberdéfense. Ces sujets «témoignent d’une bonne collaboration» indique le porte-parole.

Battage des cartes en 2023?

Toujours selon le quotidien alémanique, une partie des cadres de l’armée attendent le départ du conseiller fédéral Ueli Maurer en 2023. Selon diverses spéculations, cela déclencherait une redistribution des cartes et des départements. Mais cela reste une hypothèse. Car elle a marqué le département de la défense de son empreinte en matière de diversité et de durabilité. Elle devrait être la première membre du Conseil fédéral à acquérir des avions de combat et à augmenter le budget de l’armée de manière substantielle.