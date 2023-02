Palais fédéral évacué: Viola Amherd: «on a vite vu que c’était vraiment sérieux»

Pour un expert en sécurité, c’est une «bénédiction» que rien ne soit passé

Un expert en sécurité, Eugen Leibundgut, s’inquiète aussi du dispositif en place et tire un parallèle avec la tuerie de Zoug en 2001. «Dans les deux cas, l’auteur était apparemment un malade mental», dit-il dans « 20 Minuten ». Et malgré les mesures de sécurité renforcées à Berne, il ne faut pas exclure qu’un individu armé pénètre dans le Palais fédéral. Pour lui, c’est une «bénédiction» que rien ne se soit passé mardi. Car il y a eu de grosses erreurs. À commencer par le fait que des parlementaires ont été évacués via une porte tournante. «Les goulots d’étranglement, tels qu’ils se produisent lorsque les personnes doivent être évacuées une à une par des portes battantes, conduisent à la panique», affirme-t-il.

Eugen Leibundgut critique aussi les rassemblements après l’évacuation: «Il faut toujours définir deux lieux et effectuer avant une sécurisation des voies de secours afin que les personnes évacuées ne passent pas directement à côté d’un objet suspect, comme dans le cas de la voiture, explique-t-il. Il s’inquiète aussi que certains parlementaires aient été réunis si près de la voiture suspecte. «Un forcené pourrait se déplacer et s’y rendre», explique-t-il. Selon lui, en cas d’objet suspect, le lieu doit se trouver au moins 200 mètres plus loin afin de protéger les gens d’une potentielle explosion. Et de conclure qu’il y a un «très grand potentiel d’optimisation» pour évacuer en toute sécurité le Parlement.