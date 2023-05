Garde suisse pontificale: Viola Amherd reçue par le pape au Vatican

Le pape François et Viola Amherd ce samedi au Vatican.

«Les relations bilatérales entre la Suisse et le Saint-Siège, la guerre en Ukraine, les préoccupations des catholiques suisses et la Garde suisse pontificale ont été au cœur de l’échange d’aujourd’hui avec le pape François», a tweeté la conseillère fédérale en allemand et en italien, en rappelant que «La Suisse apprécie les relations bilatérales avec le Vatican».