Confédération: Viola Amherd veut créer un Secrétariat d’Etat à la sécurité

Un secrétaire d’État, c’est quoi?

Les secrétaires d’Etat sont les fonctionnaires et les diplomates les plus haut placés en Suisse. Les cinq postes clés sont actuellement tous entre les mains de femmes: Livia Leu est secrétaire d’Etat au DFAE, Helene Budliger Artieda dirige le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Martina Hirayama est à la tête du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), et Daniela Stoffel est secrétaire d’Etat au SFI. L’arrivée d’une sixième femme devrait être connue dans les prochains mois.