Euro en Angleterre: Viola Calligaris: «Clairement besoin de changer des trucs»

Viola Calligaris (au second plan), ici au duel avec la Portugaise Ana Borges. AFP

Viola Calligaris, arrière de Levante en Espagne, a tenté d’expliquer ce qui est arrivé à sa sélection, qui menait 2-0 après 5 minutes, avant de passer à un cheveu de la défaite. La Lucernoise de 26 ans, autrice d’une partie costaude face à la déferlante lusitanienne, n’a pas caché qu’il faudra montrer autre chose si les siennes escomptent réaliser les exploits nécessaires à la qualification pour les quarts de finale, lors des deux parties restant au programme, contre la Suède et les Pays-Bas.

On a l'impression que vous avez trop reculé. Que s'est-il passé?

C'est vrai qu'on a très bien commencé en marquant deux buts. C'était parfait! Ensuite, on a laissé le ballon aux Portugaises et ce n'est pas la meilleure idée qu'on a eue... En deuxième mi-temps, on a été trop passives et elles ont réussi à nous mettre deux goals. Heureusement qu'elles n'en ont pas mis plus.

C'est quoi le sentiment après un tel match? Parce qu'après le 2-2, vous avez de nouveau eu des possibilités...

On a réussi à se créer des occasions, c’est juste. Je crois même qu'on a eu l'opportunité de gagner ce match, au final. Mais si on regarde la partie dans son entier, le Portugal a beaucoup plus fait que nous pour essayer de l'emporter. On a laissé passer notre moment, quand on aurait dû attaquer et se montrer plus agressives. Il faut qu'on change ça très vite, sinon la suite va être très difficile.

Ce n'est pas une défaite, mais presque. Maintenant, il va falloir faire des exploits…

Ouais, je crois... On ne sera pas les favorites et c'est peut-être bien pour nous que de ne pas avoir à endosser ce rôle. Mais on aura clairement besoin de changer des trucs. Il faudra qu'on soit plus compactes et davantage agressives. Il faudra tout faire pour arracher les points dont on a besoin.