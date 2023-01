Inde : Violées durant leur enfance au nom d’une déesse hindoue

Durant l’administration coloniale britannique, le pacte divin entre la devadasi et la déesse s’est transformé en entreprise d’exploitation sexuelle. L’Inde n’a interdit cette pratique au niveau national qu’en 1988 mais, selon la commission indienne des droits de l’homme, il y a encore plus de 70’000 devadasis au Karnataka.

La petite fille était devenue ce que l’on appelle dans la culture du sud de l’Inde, une «devadasi» et, à ce titre, un mariage avec un mortel était désormais proscrit. Son initiation sexuelle fut, comme de coutume, confiée à un homme plus âgé, en échange d’argent ou de cadeaux.

Une source sûre de revenus

Si la commission a ordonné l’an dernier au Karnataka et à plusieurs autres Etats indiens de rendre compte des mesures prises pour empêcher cette pratique, de nombreux foyers de Saundatti, petite ville dans le sud du pays, où se trouve un temple dédié à Yellamma, estiment qu’avoir une devadasi dans la famille peut porter chance et protéger ses membres. Les familles les plus pauvres s’assurent ainsi une source de revenus et s’épargnent le coût d’une dot et d’un mariage.