Nouveaux records de crimes en Haïti: l’ONU communique les chiffres

Près de 400 personnes lynchées

Selon le rapport sur Haïti du secrétaire général de l’ONU, publié lundi, «les infractions majeures, y compris les homicides volontaires et les enlèvements, ont connu une augmentation sans précédent, principalement dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite».

Ainsi, entre le 1er juillet et le 30 septembre, la police nationale a signalé 1239 homicides, contre 577 au cours de la même période en 2022. Et de juillet à septembre, 701 personnes – dont 221 femmes, 8 filles et 18 garçons – ont été victimes d’enlèvements, soit 244% de plus qu’en 2022 à la même période.