Parlement : Violence domestique: mieux protéger les victimes étrangères

Une commission des États adopte à son tour une initiative parlementaire de son homologue du National qui demande l’adaptation en ce sens de la loi sur les étrangers.

Les étrangères et étrangers victimes de violence domestique doivent être mieux protégés. C’est du moins ce qu’estime la Commission des institutions politiques du Conseil des États. Elle a en effet approuvé par 8 voix contre 3 l’initiative parlementaire de la commission homologue du National. Celle-ci demandait que la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration soit adaptée pour améliorer la situation des victimes de violence domestique au sujet de l’octroi ou de la prolongation de l’autorisation de séjour.

Les victimes n’osent pas parler

Toutefois, seuls les conjoints de ressortissants suisses ou titulaires d’une autorisation de séjour (permis C) ont droit dans ce cas à ce titre de séjour et non pas ceux qui n’ont qu’une autorisation de courte durée ou à titre provisoire. C’est la raison pour laquelle certaines victimes de violences domestiques dont le titre de séjour dépend de celui de leur conjoint préfèrent se taire et ne pas témoigner, de peur de perdre leur droit de séjour.