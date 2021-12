Genève – Violence en EMS: «Notre direction ne nous soutient pas»

La direction «soutient» son personnel

L’EMS de Vessy a constaté «depuis trois semaines environ» une hausse des violences verbales ou physiques, «peut-être dues à la situation sanitaire anxiogène et aux restrictions», analyse la directrice générale, Florence Moine. Elle assure que tous les employés concernés reçoivent un soutien psychologique, médical et administratif et que le dialogue est régulier avec la commission du personnel. Par ailleurs, «au vu des normes suisses, nous ne sommes pas sous-dotés en effectifs».