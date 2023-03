Accusé de tentative de meurtre sur le nouveau copain de son ex-femme

Ils s’étaient séparés au bout de dix ans de mariage tumultueux et trois enfants. Mais le couple avait continué à se voir, jusqu’à ce qu’elle trouve un autre homme. Insultes, violences et menaces se seraient alors enchaînés, ce que l’avocate de l’épouse, Me Marianne Fabarez-Vogt, considère comme les agissements d’un «macho possessif et jaloux». L’accusé, un Hispano-Équatorien de 40 ans, qui ne reconnaît pas tous les faits reprochés, a été jugé mercredi dernier à Lausanne, notamment pour tentative de meurtre.