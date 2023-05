Il devient un héros: Violences à Alkmaar: «J'ai juste essayé de les arrêter»

«Le plus grand héros hier soir (ndlr: jeudi) était cet homme, Knollsy. Il a fait de son mieux pour défendre les familles des joueurs.» Le témoignage de l'épouse du portier des Hammers Alphonse Areola sur Instagram loue l'intervention salvatrice de Chris Knoll, après la demi-finale retour de Conference League entre l'AZ Alkmaar et West Ham.

«Encaisser les coups»

Contacté par le «Daily Mail», Knoll a témoigné: «Ils avaient l'intention de semer le chaos et je ne voulais pas qu'ils atteignent ceux qui se trouvaient derrière nous. Il y avait un autre gars qui les repoussait. Il ne fallait pas les laisser monter, alors je me suis dit que le mieux était de me mettre en haut des escaliers.» Une tactique qui a payé, non sans mal.