France

Violences à Dijon: 9 nouvelles interpellations

Une opération policière a permis d’arrêter neuf personnes impliquées dans les violences à Dijon et de saisir des armes et de la drogue.

Neuf personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le quartier sensible des Grésilles et à Saint Apollinaire, dans la banlieue de Dijon, a indiqué le procureur Eric Mathais dans un communiqué.

L’opération a permis de saisir trois carabines démontées et des sacs contenant entre 2 et 3 kg de cartouches, ainsi que des tubes servant de lanceurs à tirs de mortiers, armes souvent utilisées contre les forces de l’ordre. Du cannabis, de la cocaïne, de l’héroïne et un peu plus de 2 kg de produits de coupe ont également été saisis.