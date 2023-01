Violences après France-Maroc: les accusés aimaient Hitler

Annecy (F) : Violences après France-Maroc: objets nazis trouvés chez les accusés

Le 25 janvier devait se tenir à Annecy (F) le procès des violences survenues le 14 décembre après la demi-finale de la coupe du monde de football qui opposait la France au Maroc. Il a finalement été déplacé au 8 février, l’un des trois prévenus ayant sollicité un report pour préparer sa défense, mais les objets exposés par la justice française dans la salle d’audience étaient éloquents. Ainsi que le rapporte «Le Dauphiné libéré», ont été présentés au public une chevalière siglée du double S nazi, des chaînes, des cartouches de 9 mm Luger et de 357 Magnum, un fusil, une épée et une batte de baseball portant l’inscription «meilleur qu’un somnifère». D’autres pièces liées au IIIe Reich ont par ailleurs été trouvées lors des perquisitions menées à Vallières-sur-Fier, Orcier et Bons-en-Chablais: plusieurs exemplaires du livre Mein Kampf et une carte bleue au nom d’Adolph Hitler.