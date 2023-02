Violences à Annecy après France-Maroc: trois néo-nazis condamnés

Annecy (F) : Violences après France-Maroc: trois néonazis punis

Le Tribunal d’Annecy a condamné mercredi à des peines de 4 mois à 9 mois de prison ferme trois hommes qui s’étaient rendus coupables de violences dans les rues de la localité haut-savoyarde, après la demi-finale de la Coupe du monde de football France-Maroc. Les prévenus sont âgés de 29 à 35 ans, pratiquent des sports de combat et baignent dans une forme de culture de la violence, a décrit le vice-procureur, dont «Le Messager» rapporte les propos. Deux sont fichés par la police comme appartenant à des groupuscules d’extrême droite, et deux aussi sont d’anciens militaires. Lors de perquisitions menées à leurs domiciles, les enquêteurs avaient retrouvé des armes et des objets liés au nazisme, dont l’ouvrage Mein Kampf, rédigé par Adolf Hitler, une carte bancaire au nom du même Hitler et une bague frappée des initiales «SS».