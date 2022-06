Lausanne: Violences au CHUV entre des agents Securitas et un patient

C’est avec beaucoup d’émotion que Rachid* relate ce qu’il a vécu le 8 juin un peu avant minuit alors qu’il venait de quitter les Urgences du CHUV où il venait de recevoir des soins après un accident de travail ayant provoqué une fracture du pied. «J’ai attendu de 17 à 23 heures pour les soins. Après, j’avais cinq minutes pour ne pas louper le métro et le dernier train pour mon village. Très stressé, je me suis trompé de sortie et me suis retrouvé dans un local où il fallait un badge pour sortir. C’est là qu’un agent Securitas est intervenu», explique l’Afghan de 22 ans. L’échange entre les deux hommes est musclé et ressemble à un dialogue de sourds. Rachid veut coûte que coûte s’en aller alors que son interlocuteur le retient et demande l’aide de ses collègues. «Vite, il faut une infiltration. C’est un patient qui veut s’en aller sans autorisation du médecin», aurait indiqué l’agent d’après Rachid.