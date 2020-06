Football/People

Violences conjugales: Adil Rami répond à Pamela Anderson

Le champion du monde français a révélé à So Foot n’avoir jamais levé la main sur son ancienne compagne alors que celle-ci l’avait accusé en 2019.

C’est dans les colonnes de nos confrères de So Foot qu’Adil Rami a décidé de s’exprimer sur sa relation tumultueuse avec l’actrice connue principalement pour son rôle dans «Alerte à Malibu». Le champion du monde 2018 et Pamela Anderson avaient rompu en 2019 lorsque cette dernière avait accusé son éphémère partenaire de violences conjugales.

Vidéo mensongère?

Et la saga pourrait aller plus loin encore puisque le footballeur a également annoncé être en pleine écriture d’un livre en compagnie de Géraldine Maillet, une chroniqueuses de Touche Pas à Mon Poste. Selon lui, la parution est pour bientôt. Elle l’autobiographie s’annonce musclée. «Je suis très content, il va falloir être patient sur tout ce qui a été dit sur moi, sur ma vie privée. Parfois, ça plaît, parfois ça ne plaît pas. Quand on dit la vérité, on n'aime pas trop mais on ne va pas dénaturer.»