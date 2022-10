Royaume-Uni : Violences conjugales: un sniper échappe à la prison car il a vécu la guerre

Car le sniper a fait vivre un calvaire à sa petite amie d’alors. «Ses traits narcissiques me donnaient l’impression que j’étais toujours le problème, a déclaré cette mannequin en cosmétiques de 27 ans. Il m’a beaucoup menti. J’ai eu le cœur brisé par toute cette affaire. Je ne laisserai jamais quelqu’un me manipuler ainsi, ni poser ses mains sur moi comme il l’a fait.»

«Une enfance traumatisante»

Junior F. n’a cependant pas été totalement blanchi par la Cour d’assises de Manchester. Reconnu coupable de voies de fait, de lésions corporelles simples et de dommages intentionnels, il a écopé d’une peine de 21 mois de prison avec sursis et à verser 380 livres sterling (440 francs) à son ex. Il a également été condamné à 25 jours de réhabilitation et à 100 heures de travail non rémunéré. «Il a eu une enfance traumatisante durant laquelle il a perdu sa mère à cause de la drogue, puis son père, qui a été emprisonné pour trafic de stupéfiants», a plaidé son avocate. Avant d’ajouter: «Il a également été affecté en Afghanistan à 18 ans, ce qui a eu un impact profond sur sa santé mentale».