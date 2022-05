Genève: Violences en soirée: «Enfin un lieu pour les victimes»

La nouvelle est applaudie par les acteurs du monde de la nuit. Dès samedi, une permanence juridique accueillera gratuitement les victimes de violences sexistes et sexuelles en soirée. «C’est vraiment super. On va pouvoir rediriger les personnes vers un lieu adéquat», s’enthousiasme Melina Johnsen, du Grand Conseil de la Nuit, qui regroupe une vingtaine de clubs genevois. À l’origine de cette initiative: l’association We Can Dance It . Active dans toute la Suisse romande depuis cinq ans, elle sensibilise les établissements nocturnes à diverses problématiques: discriminations, questions de genre, violences, drogue, harcèlement.

Désormais, deux fois par mois à la rue du Cendrier, deux juristes offriront des séances d’écoute, d’aide, et d’accompagnement. «Lorsqu’on a nous-mêmes été victimes de violences, on n’a jamais été soutenues correctement. Il manquait un lieu spécialement dédié aux personnes qui fréquentent et qui travaillent dans le milieu de la nuit», confie Anaïs Potenza, la coordinatrice de We Can Dance It. En effet, si les noctambules sont les bienvenus, le staff des lieux festifs aussi.