Genève : Violences envers les pompiers: les autorités réagissent

Face à la hausse d’incivilités de la part de jeunes, parfois mineurs, plusieurs mesures vont être mises en place.

Depuis trois ans, les pompiers genevois, professionnels et volontaires, font face à une agressivité grandissante lors des interventions. Jets de cailloux, tirs de feux d’artifice, insultes, crachats. Les actes de violence à leur encontre, souvent le fait de jeunes, voire de mineurs, se multiplient. Un extincteur jeté sur l’équipe d’intervention depuis un immeuble en novembre 2020 au Lignon a été la goutte de trop. Pour lutter contre ce phénomène, la Ville de Genève et plusieurs communes, telles que Versoix et Lancy, ont pris des mesures en collaboration avec le Service d’incendie et de secours (SIS), rapporte la «Tribune de Genève».