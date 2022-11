Violences faites aux femmes à Genève, «il y a encore du travail» 

«Nous avons amélioré l’aide et le soutien pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais il reste encore beaucoup de travail», a résumé Nathalie Fontanet. Vendredi, la conseillère d’Etat à la tête du Département des finances et des ressources humaines (DF) a présenté les résultats du plan d’action du Canton. Depuis le début de la législature (2018 à 2023), plusieurs mesures ont été prises pour endiguer les violences à l’égard des femmes.

Aide et soutien aux victimes

La mise en place d’un service externe de soutien aux victimes de violence domestiques en fait partie. «Il s’adresse aux femmes qui ne peuvent pas tout de suite être prises en charge dans un foyer.» Entre octobre 2021 et octobre 2022, 117 situations ont été suivies. «Le premier bilan est très positif», s’est réjoui la magistrate. Cette nouvelle prestation, développée avec le foyer Arabelle, sera maintenue jusqu’à fin 2023, puis pérennisée.

Moyens financiers insuffisants

Malgré tout, «les lieux d’accueil manquent encore et des efforts doivent continué d’être faits», a souligné la conseillère d’Etat. Plus globalement, elle a rappelé que les moyens financiers accordés par les cantons pour lutter contre les violences faites aux femmes restent insuffisants. «Nous devons examiner la possibilité d’augmenter cette enveloppe dans le cadre de la prochaine législature.» En 2022, un peu plus 4,8 millions ont été alloués à cette problématique.