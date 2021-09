Législation : Violences faites aux femmes: l’UE veut des bases communes

Jeudi, le Parlement européen s’est penché sur la possibilité qu’une loi commune soit créée pour protéger davantage les femmes.

Le Parlement européen a demandé jeudi, que l’Europe se dote de bases légales communes pour agir contre les violences et les discriminations fondées sur le genre, subies par les femmes ou les personnes homosexuelles et transgenres.

Avortement dans le viseur

Le texte voté à Strasbourg souligne également que «la coercition reproductive et le refus de soins sûrs et légaux en cas d’avortement constituent également une forme de violence fondée sur le genre». Au sein de l’UE, l’avortement n’est permis qu’avec des conditions très restrictives en Pologne et à Chypre et reste illégal à Malte.