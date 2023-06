Nanterre (F): La «marche blanche» en hommage à Nahel a débuté

La foule s’est élancée depuis la cité Pablo-Picasso, à Nanterre, aux cris de «Justice pour Nahel» et «Plus jamais ça», ont constaté des journalistes de l’AFP. La mère de la victime, juchée sur une camionnette et portant un tee-shirt «Justice pour Nahel», a ouvert la manifestation, suivie de centaines de participants regroupés derrière une banderole portant le même slogan. «Pas de justice, pas de paix!» et «Tout le monde déteste la police!» scandent-ils aussi. Certains portent des pancartes «La police tue», «Combien de Nahel n’ont pas été filmés?» ou encore «Nos vies sont en danger».