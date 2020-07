Serbie

Violences lors d’une manifestation à Belgrade

Les manifestants protestent contre la gestion de la pandémie par le président serbe Vucic, qui cherche à imposer un confinement total ce week-end.

Les forces anti-émeutes se sont alors interposées et ont été immédiatement la cible de jets de pierres et autres projectiles, de pétards assourdissants et de fumigènes. La police à cheval, stationnée à l’arrière du parlement, n’est pas intervenue. La plupart des manifestants sont restés en retrait de ces incidents et certains ont contribué à y mettre un terme en s’interposant et en réinstallant les barrières de sécurité.