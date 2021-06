Manifestations : Violences policières: Tunis se retrouve sur la défensive

Alors que troubles et violences policières se poursuivent depuis huit jours en Tunisie, le gouvernement est sous pression. Le Premier ministre pourrait même être entendu par une commission.

C e me rcredi, le gouvernement tunisien est a pparu sur la défensive et son chef, Hichem Mechichi, pourrait être entendu par une commission parlementaire jeudi ou vendredi, face à la poursuite de troubles nés en réaction à des violences policières présumées.