France voisine : Violences pour un site de paris: trois individus en prison

Au départ, l’association devait rapporter gros entre un créateur d’algorithme et un influenceur aux milliers de followers, connu dans le domaine des paris sportifs. Las, l’entente n’a duré que quelques mois. Au bout du compte, trois personnes ont écopé de deux à quatre ans d’incarcération, avec des sursis partiels. Le tribunal de Bonneville (Haute-Savoie/F) les a condamnés pour séquestration, escroquerie, extorsion et vol avec violence notamment, a indiqué le « Dauphiné Libéré ».

Une mésentente et une méfiance grandissante ont rapidement fait tourner les choses au vinaigre. L’influenceur soupçonnait son partenaire d’ouvrir un autre site de paris en parallèle, et a donc bloqué ses accès. Pour les récupérer, ce dernier et des complices ont fait irruption au domicile de la victime. L’influenceur a été séquestré, frappé et volé.