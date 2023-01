Restauration: Violences sexistes: la colère contre GastroSuisse est en train de bouillir

Arrêter de «détourner le regard»

La prise de position de GastroSuisse irrite désormais aussi les jeunes socialistes. La JS a écrit ce vendredi une lettre ouverte à la faîtière pour exiger une réaction. Selon le parti, la faîtière «fait preuve d’une ignorance inquiétante vis-à-vis de ce thème et des personnes concernées». Les jeunes socialistes rappellent qu’«une absence de signalement d’agressions ne signifie pas automatiquement une absence d’agressions». Le parti cite des témoignages qui lui sont parvenus et demande à GastroSuisse de «prendre les faits au sérieux plutôt que de continuer à détourner le regard» et appelle à «une prise de position claire et conséquente sur le sujet».