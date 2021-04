Sport en France : Violences sexuelles: 445 personnes mises en cause

D’après les cas remontés au ministère, près de 450 personnes sont liées à des affaires de violences sexuelles dans le monde sportif français.

Près de 445 personnes ont été mises en cause à ce jour via des signalements remontés à la cellule dédiée aux violences sexuelles dans le sport, a indiqué vendredi la ministre chargée des Sports Roxana Maracineanu, à l’occasion de la deuxième convention consacrée au sujet.

«Depuis un an, 407 affaires ont été traitées ou sont en cours de traitement par la cellule mettant en cause 445 personnes», a-t-elle dit.

Cette cellule avait été mise en place l’hiver dernier après les révélations de la patineuse Sarah Abitbol, qui a raconté dans un livre comment elle a été violée par son entraîneur entre 15 et 17 ans, au début des années 90.

Majoritairement des jeunes

Un premier état des lieux détaillé, établi à la mi-février, décomptait 387 signalements et 421 personnes mises en cause dont 245 éducateurs professionnels ou bénévoles (188 et 57 respectivement).