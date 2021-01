L’an dernier, Sarah Abitbol avait lancé un pavé dans la marre en accusant son ancien entraîneur Gilles Beyer d'agressions sexuelles et de viol entre 1990 et 1992, alors qu'elle été âgée de 15 à 17 ans. «Il a commencé à faire des choses horribles, jusqu'aux abus sexuels et j'ai été violée à 15 ans. C'était la première fois qu'un homme me touchait», avait témoigné la patineuse artistique française, à la veille de la sortie de son livre témoignage intitulé «Un si long silence».