États-Unis

Violent clash entre les deux présentateurs d’une émission

Animateurs d’une émission économique sur CNBC, Joe Kernen et Andrew Sorkin se sont pris de bec à propos de la crise sanitaire, mercredi en direct.

Joe Kernen et Andrew Sorkin sont les deux présentateurs de l’émission de conseils boursiers «Squawk Box». Régulièrement, ils se disputent au sujet de la pandémie: Sorkin accuse son collègue de ne pas prendre au sérieux la crise du coronavirus, et Kernen estime au contraire que son acolyte en fait trop dans la prudence. La tension entre les deux animateurs a fini par exploser en plein direct, écrit «People» .

«100’000 personnes sont mortes, Joe!»

Le plus jeune des deux est allé jusqu’à reprocher à son compère d’avoir fait le jeu de Donald Trump en minimisant les conséquences de la pandémie. «100’000 personnes sont mortes, Joe! Et la seule chose que vous avez faite, c’est aider votre ami le président!», s’est emporté Andrew Sorkin. «J’essaie de faire garder leur calme aux investisseurs! Et il se trouve que j’ai raison», a rétorqué Joe Kernen.