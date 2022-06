Jura/France voisine : Violents orages en Ajoie, première soirée des Eurockéennes annulée

Plusieurs cellules orageuses se sont déchaînées jeudi après-midi sur le nord-ouest de la Suisse. À Belfort (F), les organisateurs du célèbre festival ont préféré annuler les concerts par précaution.

Les spécialistes annonçaient une fin de journée explosive jeudi et ils ne se sont pas trompés. L’arrivée d’un front froid relativement actif qui transite sur la France a engendré une hausse de l’instabilité. Et puis les premiers orages ont éclaté.

Les choses sérieuses ont commencé vers 15h sur les reliefs. Une violente supercellule s’est formée sur le Jura et les éléments se sont déchaînés: rafales tempétueuses, pluies diluviennes et grêlons atteignant les 6cm de diamètre, selon MétéoSuisse. L’activité orageuse devrait s’étendre au reste de la Suisse romande en soirée.

Ces intempéries ont fait des ravages à Belfort (F), non loin de là où devait s’ouvrir ce jeudi le célèbre festival des Eurockéennes.

Première soirée annulée

Mais le déluge a eu raison des festivités. Les organisateurs ont en effet été contraints d’annuler la première soirée. «Par mesure de sécurité et en raison des risques de violents orages qui touchent le département et le site des Eurockéennes, il a été décidé d’annuler la soirée du 30 juin», a indiqué la préfecture, qui recommande aux festivaliers de rester «prudents».

«Pour l’instant, il y a moins de sept blessés qui sont en urgence relative, pris en charge à l’hôpital», a indiqué à la presse le responsable de la communication, Hervé Casteran, sans préciser comment et où ces personnes avaient été blessées.

Camping évacué

«Notre objectif du moment, c’est de sécuriser le périmètre du site et du camping ( ndlr: qui peut accueillir environ 20’000 personnes). On ne peut pas prendre le risque d’ouvrir pour l’instant, on va vérifier l’ensemble du périmètre pour s’assurer que tout fonctionne pour une reprise demain», a-t-il ajouté. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent en effet la gabegie engendrée par les intempéries.