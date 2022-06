Valais: Violente agression à Vouvry

Une femme d’âge mûre a été violemment agressée vendredi matin, entre 08h30 et 09h00, à Vouvry (VS), rapporte un garagiste de la localité. Le service communication de la police cantonale valaisanne confirme une intervention. Selon le témoignage du garagiste, l’agression s’est produite devant son établissement, à l’Avenue de Savoie 17. La victime gisait à terre et était rouée de coups de pied et de poings infligés par un homme d’une trentaine d’années. Un client présent à l’atelier et un employé sont intervenus pour «faire cesser le massacre». La victime a été touchée notamment à la tête qui saignait abondamment et semblait inconsciente. Elle a été prise en charge par une ambulance. Son état de santé n’est pas connu.