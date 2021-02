Les sept malfrats ont été interpellés entre le 27 janvier et le 2 février (image d’illustration).

C’est l’histoire d’une violente agression qui se déroule sur fond de restrictions sanitaires dues à l’épidémie de covid. Flairant l’opportunité de gagner un peu d’argent, des jeunes gens ont mis sur pied un service clandestin de livraison de sandwiches et de boissons à toute heure, accessible via l’application Snapchat. Mais durant la nuit du 23 au 24 janvier, l’une de ces ventes a très mal tourné.

Cette nuit-là, une bande très défavorablement connue des services de police, dont l’épicentre de l’activité se situe aux Palettes, un quartier de Lancy, a commandé de la nourriture. Le rendez-vous a été fixé à proximité, à 3h30 du matin, devant le collège de Staël, qui jouxte le dépôt des TPG. Mais l’équipe de malfrats a pris la décision de s’emparer des victuailles sans rien payer. Lorsque le livreur, né en 1998 et souffrant d’un léger handicap physique, est arrivé sur place, un homme l’a accueilli, alors que ses six comparses s’étaient cachés. Ils ont alors brusquement surgi, ont menacé leur proie et se sont emparés des vivres posés sur le siège passager du véhicule.