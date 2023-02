Canton de Berne: Violente altercation près de la gare de Bienne: témoins recherchés

Bienne (BE) : Une violente altercation fait un blessé grave

Un homme a été grièvement blessé à la suite d’une altercation qui s’est déroulée samedi soir, à proximité de la gare de Bienne (BE). Grièvement blessé, il a été emmené à l’hôpital par de tierces personnes. Les examens médicaux ont démontré qu’il avait été blessé par un objet tranchant et qu’il se trouvait dans un état critique. Dans un communiqué, la police cantonale bernoise indique dimanche que l’homme est désormais dans un état stable.

Selon les éléments actuels, l’altercation se serait produite entre l’homme blessé et deux autres hommes samedi entre 22h15 et 23h15, à la rue Johann-Verresius. Les faits auraient débuté sur le passage piéton, en face de la pharmacie et auraient terminé à proximité, où plusieurs blessures par un objet tranchant ont été infligées à la victime. Les deux auteurs présumés ont ensuite pris la fuite en direction du rond-point entre la rue de Morat et la rue des Près. L’un d’eux, un jeune homme, portait un costume gris.