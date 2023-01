Hockey : Violente bagarre entre deux gardiens

Bienvenue dans la jungle. Ou plus précisément la Wheatland Hockey League, une ligue de niveau senior amateur dans le Saskatchewan, au Canada. Dans une ambiance qui sent bon le mythique film Slapshot avec Paul Newman, le match entre les Kinistino Tigers et les Birch Hills Blackhawks a été le théâtre d’une grosse empoignade entre les deux gardiens, au milieu de la patinoire.