Genève : Violente bagarre lors d’une fête foraine: sept prévenus

L’enquête sur une triple agression à l’arme blanche survenue l’été passé au quai Wilson avance. Plusieurs personnes ont été arrêtées.

On en sait un peu plus sur le sanglant pugilat qui a vait fait des blessés graves le 24 juillet dernier, lors d’une fête foraine sur le quai Wilson. Trois Genevois avaient reçu des coups de couteau dans la région du cœur e t de la cuisse e t leur pronostic vital avait été engagé, rappelle la «Tribune de Genève» . L’enquête en cours a débouché sur plusieurs arrestations, relate le quotidien, dont celles d’un père et de son fils, un Français déjà condamné à plus de 10 ans dans son pays pour une agression au cutter. Les investigations devront le confirmer, mais une bousculade pourrait être à l’origine de la bagarre, survenue aux autos tamponneuses, et qui a opposé une dizaine d’habitants du canton à la famille du quinquagénaire.