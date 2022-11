Corée du Nord: Violente diatribe de la soeur de Kim Jong Un contre Séoul

Corée du Nord : Violente diatribe de la sœur de Kim Jong Un contre Séoul

«Cet acte dégoûtant montre clairement que le groupe sud-coréen est un chien fidèle et un larbin des États-Unis», a vitupéré Kim Yo Jong dans un communiqué. «Je me demande quelles ‘sanctions’ le groupe sud-coréen, qui n’est rien de plus qu’un chien sauvage courant derrière un os jeté par les États-Unis, impose impudemment» à la Corée du Nord, a-t-elle poursuivi, ajoutant: «Quel spectacle!»

Sœur… et conseillère politique

Elle a accusé le président sud-coréen Yoon Suk-yeol de créer une «situation dangereuse» et l’a comparé défavorablement à son prédécesseur Moon Jae-in, plus enclin au dialogue avec le Nord et sous lequel, a-t-elle dit, Séoul «n’était pas notre cible». «Je me demande pourquoi le peuple sud-coréen reste un spectateur passif face à de tels actes du ‘gouvernement’ de Yoon Suk Yeol et d’autres idiots», a ajouté Kim Yo Jong, qui est non seulement la sœur mais aussi une conseillère politique clé de Kim Jong Un.