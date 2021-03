Amérique latine : Violente éruption du volcan San Cristobal au Nicaragua

Le volcan San Cristobal, l’un des plus hauts de la chaîne volcanique de la région Pacifique du Nicaragua, s’est violemment réveillé mardi.

Le volcan San Cristobal, dans le nord-ouest du Nicaragua, est entré en éruption mardi avec de violentes explosions projetant des cendres et des gaz toxiques qui ont atteint la ville de Chinandega, selon des défenseurs de l’environnement et une journaliste locale.

Le volcan, qui culmine à 1745 mères, a été secoué par une explosion soudaine, soulevant une colonne de cendres et de fumée rabattue par le vent vers Chinandega, située à environ 17 km de là, a témoigné Carol Altamirano, une journaliste qui habite la ville.

La commune de Grecia et des villages alentour ont aussi été affectés, selon l’ONG Centre Humboldt de défense de l’environnement. Le volcan a été secoué par quatre explosions mardi à partir de 13H25 locales (20H25 heure suisse), selon le Centre Humboldt.

Dernière éruption en 2016

«Tout est gris, les champs de riz, les cultures maraîchères, les arbres fruitiers et les pâturages sont recouverts de cendres», a témoigné Carol Altamirano. Le ciel de Chinandega a été obscurci par le nuage de cendres et une forte odeur de soufre régnait dans la ville. Les habitants tentaient de se protéger avec des parapluies et des masques, selon la journaliste.