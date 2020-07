Demi Rose

Violentée et harcelée pendant son enfance

Sur Instagram, l’influenceuse Demi Rose a fait de graves révélations sur son passé. Ses aveux lui permettent cependant d’aller de l’avant.

C’est avec une grande émotion que Demi Rose s’est livrée à coeur ouvert, lundi 27 juillet 2020, dans une story Instagram. Par le biais de plusieurs posts et de vidéos, le mannequin anglais de 25 ans a raconté à ses 14, 2 millions d’abonnés qu’elle avait été violentée durant son enfance, harcelée à l’école et blessée par plusieurs relations. Ayant aussi perdu ses deux parents décédés en 2018, la jeune femme a révélé se sentir parfois triste et seule, malgré l’image sexy et glamour qu’elle véhicule sur les réseaux sociaux. «Instagram n’est pas la réalité, a-t-elle précisé. Je suis peut-être célèbre, mais je ne suis qu’un être humain avec des sentiments.»